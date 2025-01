LEITUD Sven Lõhmus sai Eesti muusikaauhindade gala järelpeol kaduma läinud jope ja rahakoti tagasi

«Palume kogu südamest härrat, kes te lahkusite õhtu peakangelase Sven Lõhmuse jopega Manna La Roosast ja avastate nüüd hommikul Sveni rahakoti enda käes oleva jope taskust. Ole palun hea ja võta ühendust Sveniga või too jope palun täna tagasi Manna La Roosasse,» seisis postituses.

Õige pea pärast postituse avaldamist see kustutati, sest Lõhmus sai jope ja rahakoti tagasi.

«Kõik on leitud, kõik on korras. Manna La Roosast sain tagasi,» ütleb Lõhmus jope kohta. Ta avaldab, et jäi muusikaauhindade galaga ja järelpeoga väga rahule. «Äge ja väga tore oli,» sõnab ta.