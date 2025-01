PILDIKE, PILDIKE SEINA PEAL Uus kont hambus: Mallukas kritiseeris lauljatar Elisa Kolgi fotosid

Möödunud reedel jagas Eesti Laulu finalist Elisa Kolk Facebookis kaunist fotot, millel kannab fuksiaroosat kleiti. Pildi juurde on ta kirjutanud inglisekeelse fraasi The glow up is real!, viidates sellele, et tema sära on tõeline. Elisal on näos kena meik, mille kohta kommentaari jätnud Harri Kingo aga mainib, et lauljanna ei peaks meigiga üle pingutama. «Muidu kaob su suurim väärtus – sinu loomulik ilu – selle maski taha ära,» mainib ta.