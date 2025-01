VIDEOINTERVJUU Ansambel Puuluup avaldas, kelle nad tänavu Eurovisioonile saadaksid

«Tommy Cash oleks ideaalne praeguse hetke materjal – karismaatiline artist, kellel on terviklik nägemus, mitte ainult muusikaline lauluoskus, vaid kõik muu ka,» rääkis Marko Veisson ja lisas, et samas on kõigil artistidel võimalus rahvast üllatada. «Ma usun, et neid üllatusvõimelisi on seal päris mitu,» lisas ta.