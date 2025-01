Alanud on kuuloomine Veevalajas, mis tähistab uusi algusi kõiges, mis puudutab inimeste ühiseid, aga ka individuaalseid ootusi ja lootusi. Loe lähemalt, mida see toob ja milline on mõju sinu tähemärgile.

29. jaanuaril kell 14.35 algas kuuloomine Veevalajas 09°50’ ehk uue kuutsükli seemned hakkasid looma. Kuuloomise taevakaart annab aimu, milles ja milliseid uusi värskeid alguseid me selles tsüklis saame luua ning see annab tooni tervele kuutsüklile. See, mis saab nüüd käivitatud, jõuab teatavasse kulminatsiooni 9. augustil toimuvaks täiskuuks Veevalajas.

Kuuloomine on alati puhastumise aeg ühes teemas meie elus, mis vabaneb vanadest hoiakutest ning meil on võimalus keerata ette uus lehekülg ja panna kasvama uued seemned. See ei pea olema dramaatiliselt suur ümberlülitus, aga siin on võimalik liikuda edasi uude etappi.