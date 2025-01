«Nii imelik on kallistada!» Liis Lemsalul oli EMA galal punasel vaibal tähtis roll

Eesti muusikaauhindade galaõhtu tõi enne sõu algust vaatajatele otseülekande punaselt vaibalt. Tänavu oli otsepilt vaadatav lauljatari Liis Lemsalu Instagrami kontolt, sest just Lemsalu oli see, kes staare, nominente ja artiste punasel vaibal intervjueeris.

«See intervjuude möll on siin üsna tihe ja kaootiline,» tunnistas Lemsalu otseülekande lõpuminutitel ja viitas sellele, et oli mitmekümne minuti jooksul väga palju intervjuusid läbi viinud. Vahepeal tundus, et Lemsalu oli isegi üllatunud, et ühe intervjuu lõppedes oli järgmine külaline juba valmis tema mikrofoni ette astuma.