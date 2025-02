OTSEJOONES KOHTUSSE Taksojuht keeldus 221 kilo kaaluva USA räppari sõidutamisest

USA transpordifirma Lyft on viimastel päevadel sattunud meediaveergudele ja seda 29-aastase räppari Dank Demossi tõttu, kes ettevõtte kohtusse andis, vahendab USA Today . Mõned vähemtuntud meediaväljaanded väidavad, et tegu on mitu miljonit väärt kahjunõudega.

Detroidis tegutsev räppar süüdistab Lyfti töötajat diskrimineerimises, kuna viimane keeldus teda tema kehakaalu pärast sõidutamast. Demoss on olukorda nimetanud ahistamiseks ja kohtuasjas rõhutab räppar, et Lyfti töötaja tegu on vastuolus Michigani osariigi diskrimineerimisvastaste seadustega, mille järgi on kehakaal kaitstud omadus.