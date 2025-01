Brigitte Susanne Hunt oleks napilt lennukist maha jäänud: nutsin ja tänasin neid nii väga

Kui Brigitte Susanne Hunt avastas lennujaama jõudes, et lennu väljumiseni on jäänud nii napilt aega, otsustas ta endast kõik võimaliku anda, et lennukile jõuda.

«Te ei kujuta ette, ma jooksin reaalselt oma elu parima aja praegu,» ütleb Hunt Instagrami postitatud loos. «Ma sain poole peal aru, et ma olen kogemata vaadanud valesti. Ja ma lähen Istanbuli nüüd niimoodi, et ma pidin oma kohvri lihtsalt maha jätma,» jagab ta jälgijatega emotsionaalseid hetki. Seltskonnastaar tõdeb, et nüüd pole tal ei riideid ega hambaharja. Kaasas on vaid pass, käekott, telefon ja laadija.