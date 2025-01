Inger avameelselt suhetest: minu jaoks on punaseks lipuks just see

Ingeri värskeim laul «Kuues meel» räägib tema sõnul intuitsioonist ja oma sisetunde usaldamisest. «Kuues meel ongi oma sisehääle kuulamine, aga teisalt kirjutasin selle loo ikkagi läbi armastuse võtme, sest mulle väga meeldib armastusest kirjutada ja ma arvan, et armastust ei ole kunagi liiga palju,» mõtiskleb Inger. Samas usub ta, et armudes tuleb kasutada ka kainet mõistust, et liblikad kõhus tegelikku pilti ei ilustaks. «Ma arvan, et kui inimene ei ole usaldusväärne ja otsib tähelepanu ka mujalt peale minu, siis see võib olla üks punane lipuke, vähemalt minu jaoks,» jagab ta.

Aprillis ilmuval albumil «Armastatuna» lööb kaasa ka Ingeri hea sõber Jüri Pootsmann. «Ta on hästi muhe inimene ja mul on tunne, et läbi ühise laulukirjutamise sessiooni muutusime me selles suhtes lähedasemaks, et oleme väga palju samades olukordades ja situatsioonides olnud ning neid läbi elanud. Sellisel moel saab inimesega päris mitmel tasandil samastuda,» meenutab Inger ühist loomeprotsessi Jüriga. Tema sõnul on Pootsmann suurepärane nii sõnade kui ka meloodiate kirjutajana ning nende koostöö sujus loomulikult.