Elisa Kolk jõulises postituses: mõned hetked elus on väga rasked. Siis tuleb aeg maha võtta ja fookus suunata iseendale

«Kallid sõbrad. Mõned hetked elus on väga rasked. Siis tuleb aeg maha võtta ja fookus suunata iseendale,» alustab Kolk sotsiaalmeediasse tehtud postitust, kus jagab ka lühikest videoklippi, kus valab pisaraid.

Ta nendib, et igapäevaelu virvarris kiputakse paraku aeg-ajalt iseennast unustama.

«Muutus ei juhtu üleöö. See hakkab pihta vaikselt seestpoolt kuni jõuab välja, näidates ennast eredalt. See on vankumatu usk, et kõik saab korda ja läheb aina paremaks. See on täielik usaldus elu vastu, universumi vastu. Vaikselt tasapisi edasi sammudes märkad ühel hetkel, et raskus Sinu õlgadel ei ole enam nii suur,» kirjutab ta. «Elu premeerib Sind üha suuremate kinkidega. Leiad ennast taas käimas teed harmoonias oma hingega. Ja käies seda teed jõuad kõige suurema maagiani – iseendani.»

Postituse lõpus tänab ta nii enda peret kui kalleid sõpru. Nende hulgas ka endist elukaaslast Indrek Rahumaad. «Armastan Teid igavesti!»

Elisa Kolgi ja miljonär Indrek Rahumaa suhte purunemine tuli avalikuks detsembri lõpus, ​mõned päevad enne jõule.

«Head sõbrad! Elu annab rõõmu, kuid teeb ka keerdkäike – selline elu lihtsalt on. Meil tuleb Elisaga tunnistada, et edaspidi elame oma elusid sõpradena,» teatas Rahumaa toona Instagramis. «Sõprus on suur asi, üks suurimaid. Meile anti armastust, teame, mis armastus on. Me kumbki pole sütel kõndijad. Kui oled korragi elus leekides tantsinud, hakkab jalgadel vähemast külm. Meile on ühiselt antud ära tunda, et see on juhtunud,» kirjutas ta.

Hingevalu toob Kolk peagi ka kuulajate ette. Nimelt on ta varem rääkinud, et tema Eesti Laulu muusikapala «The Last to Know» räägib tema enda elust ja valust.

Ka selle loo sõnad viitavad tugevalt Kolgi enda eraelu raputanud skandaalile, mis kõmumeedia veergudel mõnda aega figureeris.