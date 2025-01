Tallinki laevalt kukkus inimene merre

Soome rannavalve merepäästedirektor Tommi Karppi ütles põhjanaabrite ajakirjanikele, et kukkumist märgati kaamerasalvestisi vaadates pärast seda, kui laev Victoria 1 oli juba Helsingi sadamasse jõudnud. «Kellaaeg, mil inimene vette kukkus, on 15.05. Sellest on mõnda aega möödas,» ütles ta. Videosalvestistest oli näha, et vette kukkunud inimene kandis tumedat riietust.​