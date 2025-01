ELU25 Juku-Kalle Raid: porno, rassism ja vägivald meie kodudes. Lisaks veel põletamine.

Raamatuaasta alguse puhul tuletab Juku-Kalle Raid meelde keelatud raamatuid. Nii Eestis kui mujal – näiteks USA-s. Venemaast pole siinkohal mõtet rääkidagi. Suur osa ärakeelamistest on jahmatavalt jaburad ja näitavad veelkord, et võim ja mõistus ei pruugi käsikäes astuda.​ Ja tegelikult leidub meil kõigil raamatuid, mida on keelatud.