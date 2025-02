AJUKS OLI LABORITEHNIK Bulgaaria spioonide kohtuprotsess Londonis: kuidas salaagendid Ukraina sõdurite telefoninumbreid varastasid

Laboritehnikut süüdistatakse selles, et ta oli ainuke nimetatud grupeeringu spioon, kes suutis korraldada vandenõu Saksamaal õppustel olnud Ukraina sõdurite mobiiltelefoninumbrite varastamiseks, kirjutab The Guardian .

Old Bailey prokurör Alison Morgan ütles 33-aastasele Katrin Ivanovale, et vandenõu juht kirjeldas teda kui rühmituse tehniliselt kõige osavamat liiget ja et ta oli vajalik Stuttgardis kavandatud jälitustegevuseks.