«Kurb, kui nii erilisel hetkel selline tõrvatilk meepotti satub!» Emad kritiseerivad Pärnu ämmaemandat

Ühes Pärnumaa emasid ühendavas Facebooki grupis tegi postituse naine, kes küsib murelikult, kas endiselt töötab Pärnu haiglas see ämmaemand, kellega tal eelmisel korral ebameeldiv kogemus oli. Kommentaariumist selgub, et rahulolematud on ka paljud teised. Pärnu haigla sõnul ei ole viimase nelja aasta jooksul selle töötaja kohta kaebusi tulnud. ​«Tegemist on staažika ämmaemandaga, kes on Pärnu haiglas töötanud peaaegu 40 aastat,» ütleb haigla esindaja.