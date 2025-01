Soomlasest sadomasohhist lõikas ohvril peenise maha

Ilta-Sanomat kirjutab, et endine Soome kaitseväelane meelitas sadomasohhismilembestele mõeldud veebisaidi kaudu endale külla inimesi, et nende peal oma seksuaalfantaasiaid katsetada. Nüüd on ta aga kohtu all, sest rikkus kokkuleppeid oma «külalistega», kuid peenise eemaldamisega oli ohver siiski nõus.