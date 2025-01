OLED NÕUS? Neid nelja tähemärki ei maksa alt vedada, sest nemad kergesti ei andesta

Andestamisoskus on kunst omaette. Kes oskab tõeliselt andestada, ei hoia negatiivseid emotsioone endas ega kuluta oma energiat teistest halva mõtlemisele. Andestamine võimaldab elada kerguses ja lõõgastuses. Kui aga andestada ei suudeta, on oht muutuda kibestunuks, küüniliseks, mürgiseks ja kinniseks. Nii koguneb suur ja raske emotsioonide pagas, mis mõjutab kõiki suhteid ja elukvaliteeti.

Kuna Kuu Põhjasõlm on liikunud just pooleteiseks aastaks Kalade tähemärki, on sel perioodil üheks suurimaks edasiviivaks jõuks oskus andestada, aktsepteerida ja usaldada.