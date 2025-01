PÄEVAHOROSKOOP 29. jaanuar: Veevalaja peaks tegema suuri plaane, Amburini võib jõuda huvitavat infot

Tasub üritustest osa võtta, need võivad sinu maailmapilti avardada. Võimalikud on kohtumised põnevate ja tarkade inimestega.

Sul on tahtmist ja jõudu äriasjade edukaks ümberkorraldamiseks. Suudad oma sõna rahulikult ja kindlalt maksma panna.

Aeg on eluviisi tervislikumaks muuta. Sul on tugev tahtejõud, mille abiga suudad päeva pealt mingist tervist kahjustavast harjumusest loobuda.

Parem oleks veeta päev kodus ja tegutseda selle nimel, et kodu kaunimaks muuta, midagi uuendada või parandada.

Sinuni võib jõuda huvitavat infot. Vestle inimestega ja ole tähelepanelik. Võimalik on kohtumine eriti võluva vastassoost isikuga.

Täna kell 14.36 toimub Kuu loomine Veevalaja märgis. Samal hetkel algab idamaade kalendri maoaasta. On suurte plaanide tegemise aeg!

Jõudu annab sulle see, kui oled sisemiselt tasakaalus. Kahtlused ja kõhklused võivad tekkida sellest, et minevikus on midagi tegemata jäänud.