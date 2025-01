ELU25 Juku-Kalle Raid: TÄIESTI JABUR! Hiina kommunistid ja Kohtla-Järve sotsid avasid astroloogilise mao-aasta

Selge on see, et lääne vastuseis Hiina laamendamisele on tugevnemas ning peabki tugevnema. Mida sa ikka tahad riigilt, kes on stalinistliku Venemaa kõige usinam õpilane. Me ei pea Tiibetist või uiguuridest rääkimagi, niigi selge. Hiina on ka märku andnud, et kavatseb noolida maailma esituumariigi positsiooni.