«NAGU ELEVANT PORTSELANIPOES!» Kristi Loigo ja prokuröri vahel läks kohtusaalis teravaks ütlemiseks

«Kahtlemata! Ma olen ammu oodanud, et see asi läbi saaks,» kinnitas Kristi Loigo Harju maakohtus toimunud istungil, et on nõus kaitsjate taotlusega lõpetada raamatupidamiskohustuse rikkumist puudutav kriminaalmenetlus mõistliku menetlusaja lõppemise tõttu.