FOTOD Brigita Anton poseeris salapärase mehe süles: see on minu kallis issi, mitte mu peika!

Paljude meeste lemmik ja uhke salongi omanik 27-aastane Brigita Anton poseeris enda sünnipäeva piltidel ühe vanema härrasmehe süles, mistõttu järeldasid naise fännid, justkui Anton oleks paljastanud oma salapärase peigmehe. Siiski kinnitab näitsik toimetusele, et tegemist on tema isa, mitte uue kallimaga.

«Appi! See on mu isa,» räägib ärinaine ning kergitab saladusloori, kas tema süda on vaba või mitte.