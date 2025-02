Marju Karini kitse kohta tehti põllumajandus- ja toiduametile kaebus: «Kits ei ole kunagi nii kits, kui on inimene!»

«Kujutate ette, et kuskil on inimene, kes kitse peale kitse paneb,» naerab Marju Karin, rääkides sellest, kuidas üks televaataja tema lemmiku – kits Mati peale kaebuse tegi. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et kontrollisid olukorda ja nõuete rikkumist kitse pidamisel ei tuvastatud.