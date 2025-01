Produtsent Karl Kermes loeb Mart Võrklaeva röstimist igati edukaks projektiks: ma pean seda ettevõtmist õnnestumiseks ja plaanin järgmisi samme!

Mart Võrklaeva avalikul röstimisel ei näe lõppu ega kõppu. Naljaõhtu tõttu on sattunud pahameele laviini alla pea kõik osalejad, eesotsas Raivo Heinaga, keda vilistati lavalt lausa minema. Isegi Pakendikeskus ei jätnud härjal sarvist haaramata ning pööras skandaali humoorikaks reklaamiks. Produtsent Karl Kermes arvab aga, et õhtu õnnestus ideaalselt.

«See oli üks naerurohkemaid kolmetunniseid meelelahutussündmusi, mida viimasel ajal nähtud ja tehtud on,» räägib mees toimetusele, lisades, et tõepoolest ei leidnud Hein kahjuks siiski publikuga ühist keelt.