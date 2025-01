«HOMMIKUKS SURNUD» «See oli kõige kohutavam hädaabikõne, mida oma karjääri jooksul kuulnud olen»

Sõbrad meenutavad sarjas «Hommikuks surnud», et tol saatuslikul ööl kohtas Nichols baaris meest, keda nad mäletavad «Bami» nime all.

Kuigi sõprade sõnul oli «Bam» võõras, ei pidanud keegi teda kahtlaseks, sest Nichols oli loomult sõbralik ning suhtles paljude inimestega. Veidi enne kella viit hommikul, pärast seda, kui sõbrad olid lahkunud, tegi Nichols paanilise hädaabikõne. Ta kõlas hüsteeriliselt, teatades, et üks mees ähvardab teda väljaspool autot. Kõne katkestasid karjumine ja ähvardused – mehe hääl käskis tal suu avada, et püstol sinna panna, vahendas ajaleht The New Orleans Advocate.