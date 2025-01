Bryan Adams annab suvel Tallinna lauluväljakul kontserdi

Bryan Adams annab 14. augustil Tallinna Lauluväljakul kontserdi, mis on osa tema Euroopa tuurist «Roll with the Punches Tour 2025». Adams, keda peetakse üheks maailma parimaks live-esinejaks, toob Tallinna oma rahvusvaheliselt tunnustatud muusika ja energilise lavašõu.

Bryan Adamsi rikkalik karjäär hõlmab 17 stuudioalbumit, sealhulgas tema viimast Grammy nominatsiooni pälvinud plaati «So Happy It Hurts». Adamsi hittlood nagu «Summer of '69», «(Everything I Do) I Do It For You», «Heaven» ja «Run to You» on muusikamaailmas ikoonilised ning pakkunud elamusi miljonitele fännidele üle kogu maailma.