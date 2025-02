Ilta-Sanomat on teinud tee joomise teemal artikli, kus kõne all on ka see, kui mitu korda ühte teekotti kasutama peaks. Tee-ekspert Anni Tuokko ütleb, et teekotikeste puhul ei peaks neid kohe pärast esimese teetassi tegemist ära viskama, vaid neid saab kasutada 2–3 korda. Teisel ja kolmandal kasutuskorral läheb aga tee tõmbamisel kauem aega.