PALJU ÕNNE Ilusüstide kuninganna Marju Karin tähistab sünnipäeva: hommikul äratati mind laulu, lillede ja sefiiritordiga üles!

«Eelmine aasta palusin oma sünnipäeva puhul annetada loomadele raha, selle raha eest, mille eest mulle lilli taheti osta. See aasta palun, et teeksite kingituse hoopis endale, mitte mulle. Tihti unustavad inimesed teiste jaoks olemas olles ennast. Seega suurim kingitus seekord oleks, et keerukal ajal me ei unustaks ennast. Siis jaksame teiste jaoks olemas olla,» kirjutab naine enda sünnipäeva puhul sotsiaalmeedia postituses.