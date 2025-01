Insta-ametlik Mart Müürisepp näitas sotsiaalmeedias esimest korda pruuti

Hiljuti uue pruudi seltskonda toonud Mart Müürisepp lisas esimest korda koos kaaslase Chrisanne Prei​ga sotsiaalmeediasse armsad klõpsud. Sellega seoses uurisime noortelt, kuidas neil siiamaani suhe kulgenud on.

«Tuntud inimesega on raskem suhtes olla, sest ilmselgelt ta saabki rohkem tähelepanu. Aga tulebki mõista ja näha, et ta ei vasta sellele tähelepanule nii-öelda samaga,» räägib Prei toimetusele.