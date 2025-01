FOTOD Tommy Cash šokeeris koos tuntud lauljaga moenädalal taas huvitava riidevalikuga

Välimusega eksperimenteeriv räppar Tommy Cash on korduvalt moesõude esireas tähelepanu püüdnud. Seda nii oma riietuse kui tegevusega, sest räpparit on esireas nähtud nii kudumas kui magamas.



Sel korral on Eesti räppar võtnud kampa veel teisegi omanäolise artisti, 27-aastase Hollandi eurolaulja Joost Kleini. Mees on esimene eurolaulja, kes diskvalifitseeriti vahetult enne finaali – nagu hiljem selgus, asjatult.