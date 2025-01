VIDEO Sünnipäeva tähistanud Helen Adamson: peab ütlema, et meeldejääv nii oma erilisuse kui väsimusega

«Peab ütlema, et kindlasti meeldejääv nii oma erilisuse kui väsimusega. Seljataga üks elu raskeim öö (noh tegelikult 3 jutti). Kingiks beebi uus kiks, elukaaslane, kes ma ei tea mis ressurssidest tegi mulle üllatused ja päeva, mida hindan elu lõpuni, ja lähedased, kes on hoidnud meeles,» kirjutab ta Instagramis. «Need soovid mõjuvad praegu nii kosutavalt ja kannavad kergusega uude eluaastasse, kus loodetavasti on kõige rohkem kosutavat und. Hetkel ausalt öeldes millestki muust puudust ei tunnegi. 38, ole siis unega helde.»