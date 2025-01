MIS SAAB TELLIMUSTEST? Brigitte Susanne Hundi ja Robert Sarve juurateemalisel taskuhäälingul on kriips peal

««​Päriselt» on õigusteemaline goss'i (gossip – kuulujutt, keelepeks) podcast, kus me ei hoia end tagasi!» rääkis skandaalitar Brigitte Susanne Hunt möödunud aasta sügisel, kui tuli koos Robert Sarvega välja uhiuue õigusteemalise taskuhäälinguga. Nüüd on novembris alguse saanud projekt lõppenud. «Tegime ühe hooaja ja kõik tellimused peaksid minu teada automaatselt lõppema,» kommenteerib Brigitte.