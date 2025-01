ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» Aruküla staadionil tapetud noormehe ema: prokurör ütles, et sul on ju üks laps veel

Kevini ema Kairi on pettunud nii uurimises kui ka kohtuprotsessis. Ta tunneb, et juhtunut ei käsitletud piisavalt põhjalikult ning ka ohvri lähedasi ei koheldud vääriliselt. Üks kõige valusamalt meelde jäänud hetki oli prokurör Natalia Miilvee väljaütlemine: «Sul on üks laps veel, mõnel ei olegi lapsi.» Kairi sõnul ei suutnud ta sellist suhtumist mõista ja küsis prokurörilt: «Kes sa selline oled, kas sa praegu saad aru, mida sa minuga räägid? Kas teil omal lapsi ei ole?» Veelgi enam, prokurör pidas Kevini ema sõnul kergendavaks asjaoluks seda, et noormees «ei piinelnud».