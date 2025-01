FOTOD «Varem nii olnud pole!» Munadelt kooruv värv pani tartlase kukalt kratsima

Möödunud nädalal toidupoest mune ostnud Kristjan avastas neid keetes, et pruunidelt munadelt hakkab värv justkui maha kooruma. «Kas juba värvitakse mune?» uurib mees. Maxima kvaliteediosakonna juht ütleb, et keetmisel on see normaalne nähtus.