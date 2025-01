FOTO Vaata, kui kaunilt paistab Helsingist Tallinna teletorn

Mõni päev tagasi postitati suhtlusrakendusse Reddit kaunis foto: Helsingis tehtud pildil on näha, kuidas võib hea nähtavusega põhjanaabrite pealinnast näha Tallinna teletorni. Fotol on näha punaseks värvunud taevast, kus paistab üksik teletorn, mis justkui vette uppunud. Postituses on ära märgitud, et foto autor on Janne Hirvonen.