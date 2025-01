Elukogenud proua jagab häirivat tähelepanekut Tallinna kauplustest: sel põhjusel mulle ei meeldi poes käia

«Mulle ei meeldi poes käia. Kaupa valides kuuled tahes-tahtmata pealt abielupaaride omavahelist vestlust. Kui mehel on korv pudeleid täis laotud, hakkab ta naist kassasse sundima, öeldes «aitab küll, meil on kodus kõik olemas». Naine kiunub vastu, et ei ole ju, seda ja seda on ka veel vaja. Ei, mees lükkab käru pudelite kolinal kassa poole,» kirjutab ta oma tähelepanekutest.