Naiskulleri välimus riivab Tartu mehe silma: Wolti toidukotis leidub tal igasugu asju

Elu24 toimetusele saadetud kirjas annab tartlane teada, et juba pikemat aega on ta märganud linna peal tihti ringi liikumas toidukullerit, kelle välimus jätab soovida. «Kasimata välimusega kulleriga toimetatakse toitu. Kulleri kott vedeles suvel tänaval maas ja samuti prügikastide kõrval,» väidab mees. Wolti esindaja ütleb, et tarnimiseks mõeldud kottidel on spetsiaalsed kinnitused põhjas, mis ei lase koti põhjal vastu maad puutuda ja Wolti kotti võib seega maha asetada, ilma et see kahjustaks kuidagi kotis olevat toitu või tooteid.