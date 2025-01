VIDEO Silvia Ilvese spontaanne esitus Tommy Cashi loost lööb laineid: kaks korda kuulasin ja siis kohe mängisin

«Lubasin kuulajale, et kui olen seda Tommy Cashi kohvilugu kuulanud kaks korda, on mul lugu juba peas! Mõeldud, tehtud! Hakkama sain. Ja mis siin siis keerulist kuulmise järgi niisugust lugu mängida. Hakkasin Tommyle juhtmeta elektritšelloga kaasa laulma! Ausalt öeldes on selle looga nii, et palju seda mängida ei saa – tüütab ära, sest meloodia on üsna vaimuvaene. Pelgalt minu arvamus. Aga see tümps, mis loole juurde on tehtud, meeldib küll väga!» ütleb Silvia Facebookis.