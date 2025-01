SOOME AJAKIRJANIKU KRIITIKA Kui kõik abinõud lõppesid, muudeti Robbie Williams ahviks

Soome väljaande Helsingin Sanomat ajakirjanik Tero Kartastenpää kirjutab, et inglasest popstaar Robbie Williams taaselustab oma karjääri visuaalselt vapustava muusikalise filmiga, milles kogu rõõm katkeb hädaldamise tõttu. Ja negatiivseks aspektiks on, et popstaari kehastab ahvtegelane.