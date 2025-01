Lauljatar An-Marlen sattus EMOsse: hüppasin voodist nii valesti püsti, et jalga tuli mõra

«Ma suutsin unes sääremarja krampi saada ja hüppasin voodist püsti nii valesti, et mul tuli jalga mõra,» rääkis An-Marlen. Esialgu tundus olukord lihtsalt valus, kuid hiljem selgus, et vigastus oli tõsisem. «Tahtsin krampi leevendada. Ma tean, tegelikult vist ei tohi püsti tõusta – pead venitama –, aga ma olin nii unesegane, et ma lihtsalt hüppasin voodist püsti. Siis oli megavalu. Igaks juhuks kutsusin kiirabi ja siis nad viisid mu EMOsse,» meenutas An-Marlen.

Vigastus mõjutas lauljatari igapäevaelu rohkem, kui ta alguses oskas arvata: «Pidin kõik oma olulised asjad edasi lükkama.» Õnneks on ta nüüdseks taastunud ja naaseb järk-järgult oma tavapärase elu juurde.

Vaatamata vigastusele on An-Marleni aasta algus olnud väga tegus – muude kohustuste kõrval tuleb tegeleda ka Eesti Laulu konkursiga, kus ta on oma palaga «Külm» üks finaali jõudnud artistidest. «Mul tegelikult oli plaan, et jaanuari algusest ma ikkagi võtan aja täielikult maha, et kuidagi mentaalselt valmistuda ja olla kuidagi sellises õiges mindset'is,» jagas ta. Siiski on aasta algus kujunenud lauljatari jaoks ootamatult töiseks ning planeeritud puhkust pole olnud nii palju, kui ta lootis.

Lauljatar tunneb rõõmu, et saab esitada just sellist muusikat, mis talle endale kõige südamelähedasem on. «Minu enda jaoks on kõige erilisem, et ma saan laulda täpselt seda muusikat, mis mulle endale kõige rohkem meeldib. Ma aastaid otsisin enda kõla ja sound'i. Ja nüüd olla sellise muusikaga Eesti Laulul on ikkagi tõeliselt uhke tunne,» lisas ta.

Esimene tele-armastus

Lisaks rääkis An-Marlen raadiosaates ka oma muudest tegemistest ja huvidest. Ta meenutas nostalgiliselt, kuidas tema armastus Eesti krimisarjade vastu sai alguse lapsepõlves ema eeskujul. Lemmikutena tõi ta välja «Ohtliku lennu» ja «Kelgukoerad», millest viimast on ta hiljuti uuesti vaatama hakanud.

