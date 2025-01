Ameeriklasest Robert Eggersist on saanud filmitööstuses võib-olla kõige tunnustatuim õudusfilmide režissöör, osaliselt selle tõttu, et ta nõuab autentsust. Eggersi tuntud ja populaarsete filmide, sealhulgas 2015. aasta «The Witch» («Nõid»), 2019. aasta «The Lighthouse» («Majakas») ja 2022. aasta «The Northman» («Põhjalane»), tegevus leiab aset mittekaasaegsetel ajalooperioodidel ning režissöör on näinud vaeva, et tagada autentne pilt minevikust, mis oleks realistlik ja detailideni täpne.