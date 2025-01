LÕBUS KLIPP Rahandusminister Jürgen Ligi Kanal 2 saates: minu rahakotis on alati tühjus!

Saatejuht Robert Rool uuris Ligilt, kuidas ta suhtub kiitvatesse kommentaaridesse, mida poliitikute kohta just sageli ei kuule. «Daamidel on halb maitse, mis ma muud oskan öelda,» naljatles Ligi, kuid tõdes siiski, et toetust on ette tulnud ka igapäevaelus. «Viimane selline episood oli eile ujulas – see oli väga ülevoolav poolehoiuavaldus. Ma kohmetun sellistel hetkedel, aga neid ikka on,» jagas minister lõbusat meenutust.