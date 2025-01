Vanalinna menukas kokteilibaar Butterfly Lounge sulges uksed

«Kallid sõbrad, külalised, DJ-d, töötajad ja kõik, kelle teed on ühel või teisel moel Butterfly Lounge’iga ristunud – aitäh teile kõigile südamest! Sellel nädalavahetusel kirjutame koos ühe peatüki lõppu ja jääme põnevusega uut ootama. Aitäh meie külalistele, kes täitsid liblikate elu naeru ja lõputu energiaga. Teie tantsusammud, hea tuju ja uskumatud õhtud on olnud selle koha süda ja hing. Aitäh DJ-dele ja artistidele, kes on toonud meie majja oma erilised anded, muusika, isiklikud lood jpm inspireerivat. Tegite meie maailma palju värvilisemaks. Aitäh meie imelisele tiimile, kelle kirg, pühendumus ja raske töö on hoidnud Butterfly Lounge’i alati säramas. Teie panus on olnud hindamatu ja paremat tööperekonda on raske valida. Aitäh kõigile partneritele, sõpradele ja toetajatele, kes on selle teekonna võimalikuks teinud.»