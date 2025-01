VIDEOINTERVJUU «Mul on ka tunded ja ma ka vahel nutan!» Katrin Lust avab oma südame saate «Kuuuurija» uue hooaja eel

Võiks arvata, et kuna Katrin Lust on teinud «Kuuuurija»​ saadet pea kümme aastat, on raske teda erinevate probleemidega üllatada. Küll aga vaatamata sellele, et saade on jooksnud teleekraanidel juba 19 hooaega, leidub siiski palju keerulisi probleeme ning murekohti, mis üllatavad ikka ja jälle Lusti.

«Tegelikult olen päris tihti mõelnud, et enam ei üllata mitte miski. Siis tuleb aga uus lugu, mis on täiesti ebanormaalne ja hull ning siis mõtledki, et issand jumal! Nii et elu jääb üllatama,» räägib saatejuht.



Uues hooajas rulluvad lahti Eesti ühed kõige keerulisemad juhtumid: ««Kuuuurija» on nagu ikka enda nägu. Alguses on kohe üks tapmislugu, siis käib saatest läbi kirgiküttev elektriteema ja räägime ka kindlustusest. Lisaks uurime, mis saab siis, kui saad advokaadilt petta.»