Suurbritannias Southportis kolm väikest tüdrukut jõhkralt tapnud teismelisele mõisteti karistus

Southportis oli 29. juulil 2024 toimumas 6–10-aastastele lastele mõeldud Taylor Swifti teemaline tantsu- ja joogatöötuba, kui 17-aastane poiss jõhkra noarünnaku toime pani. Tantsutunnis osales 26 last, kellest kolm said sedavõrd tõsiseid vigastusi, et surid.