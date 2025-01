Pärnumaal asuv Naari kalatalu kaotas huntidele oma lemmiku Sälli. «Meie koerast olid alles vaid kondid ja karvad,» sõnab koera omanik kurvalt. Ta leiab, et huntide rohkuse tõttu on ohtu seatud inimeste turvatunne ja kiiremas korras tuleks midagi ette võtta, et huntide arvukust piirata. «Liiga palju on juba kaotatud – lemmikuid, taluloomi ja inimeste meelerahu,» ütleb ta. Eesti Jahimeeste Seltsi esindaja räägib, et kiskjate tasakaal on tõesti paigast ära ja metsas valitseb toidupuudus, mis ajendab toitu otsima inimese lähedusest.