Sisulooja Kelli-Karita Jefimovi eesnimi on inspireeritud missivõistluse staarist ja tuntud telesarja tegelasest

Raadioeetris paljastas Jefimov, et tema nimi on inspireeritud telesarjast ja missivõistlustest. «Eesnime valis paps. Kusjuures «Tuvikeste» sarjast – seal on tütar Kelly. Ja talle väga meeldis ta,» selgitas Jefimov. Teine osa nimest pärineb aga Rootsi missikandidaadi nimest. «Karita tuli sellest, et missi saade oli kunagi – üks Rootsi miss oli Karita ja emmele väga meeldis ta. Nii et olengi siis Kelli-Karita,» jagas ta omapärase ja Eestis haruldase nime saamislugu.

Lisaks jagas Kelli-Karita lõbusaid lugusid lapsepõlve hüüdnimedest. «Väiksena mind hüüti kalkuniks. Ma ei tea, kust see tuli, aga üks päev klassivend hakkas kutsuma ja siis mind kutsuti,» meenutas ta naerdes. Hüüdnimed on aga saatnud teda ka hiljem. «Ja mulle öeldakse «Kelbur» – ka väga veider. Palju pikem nimi kui mu enda nimi. Et mis mõte sellel on? Siis «Kellogg's» ja «Kellur» ka,» kirjeldas Jefimov, kuidas sõbrad ja tuttavad on tema nimega loominguliselt ümber käinud.

MyHits raadios räägiti ka sellest, kuidas Kelli-Karita ning Andrei Zevakin on koos loominguliselt väga hea tandem, mis peegeldub ka nende ettevalmistuses Eesti Laulu jaoks. «Me anname endast kõik, et oleks väga äge,» selgitas ta.

Kelli-Karita sõnul on graafik enne suursõud tihe. Meeskond nende ümber on muljetavaldav – disainerid, õmblejad, stilistid, juuksurid ja isegi tehniline tugi. Kelli-Karita tõdes, et ettevalmistus nõuab tohutut pingutust, kuid lõpptulemus saab olema suursuguse sõu väärt. «Kaaslane siin tahab Eurovisioonile minna, vaata,» vihjas Kelli-Karita lõbusalt Andrei Zevakinile.

