ÜLE 50 KAEBUSE «Kaupa kätte ei saa või tarne hilineb!» Raskustes Eesti veebipood on ka põhjanaabrite seas negatiivse tähelepanu pälvinud

Soome tarbijakaitse amet hoiatab veebipoe summ.ee eest, kirjutab Ilta-Sanomat. Nimelt, ei ole veebipood tellitud tooteid kohale toimetanud või kauba kohaletoimetamine on üsnagi pikaks veninud. Samuti on ei tahtvat veebipood klientide sõnul päringutele vastata ning raha tagastamine venib.

Summ.ee lehel on kirjas, et tegu on «usaldusväärse veebipoega» ning lubab klientidele parimaid pakkumisi. «LPTRADE OÜ 2023 saavutused: 67 571 rahulolevat klienti, 86 665 Kaup24 portaali kaudu müüdud toodet,» lisab ettevõte kohe pealehel.