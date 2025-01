Kertu Jukkum läkaköha tagajärgedest: järsku hakkas nii valus, et ei suutnud püsti seista ja mulle kutsuti kiirabi!

Kahjuks on viimasel ajal hakanud läkaköha uuesti laialt levima. Kui eelmisel kolmel-neljal aastal oli 30-40 läkaköhaga inimest registreeritud aastas siis sel aastal on kahe esimese nädalaga registreeritud juba 258 juhtu. Eelkõige on tegemist väikeste lastega.​ Miks aga läkaköha protsent on hüppeliselt kasvanud?

Perearst Piret Rospu selgitab, et haigus on koguaeg olemas olnud, lihtsalt vaktsineerimisega oli seda vähem ja koroona piirangute ajal hoiti üksteisest rohkem eemale. ​



«Läkaköha ei ole olnud kuhugi kadunud. See on selline asi huvitav haigus, et nii vaktsineerimise, kui ka põdemisega saadud immuunsus aastatega kaob. Nii et see läkaköha bakter on koguaeg ringluses olnud vaikselt. Haigus ei ole kuskile kadunud. Lihtsalt vaktsineerimisega oli seda vähem ja koroona piirangute ajal hoiti üksteisest eemale. Kindlasti kes on põdenud koroonat, siis neil on immuunsusesüsteem nõrgem ja seetõttu võib kiiremini haigestuda,» nendib perearst.