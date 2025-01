MIS SINA ARVAD? «Ta on kindlalt tarvitanud midagi!» TikTokis Elon Muskist ringlev video tekitab fännides palju küsimusi

Elon Reeve Musk on Lõuna-Aafrika päritolu Ameerika Ühendriikide ärimagnaat, insener, leiutaja ja investor. Ta on SpaceXi asutaja, tegev- ja tehnoloogiajuht. Samuti on ta ettevõtte Tesla tootearhitekt ja tegevjuht. Tänu Tesla aktsiatele sai Muskist maailma rikkaim mees. Lisaks on ta SolarCity esimees ning OpenAI kaasesimees. Veel on ta näiteks majandusüksuse Zip2 kaasasutaja.​



Musk püüab oma tegevuse kaudu ettevõtjana muuta maailma ja inimkonda, kirjutab Wikipeedia. Üks tema suurtest eesmärkidest on aidata kaasa rohelise energia tootmise laiendamisele ja kasutuselevõtule, et peatada globaalne soojenemine. Teine suur eesmärk on vähendada inimkonna väljasuremise võimalust.