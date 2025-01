Mikril oli kaja sees!

Riigikogu saalis korda tagama pidanud spiiker Lauri Hussar käitus aga eriti rüütellikult. Nimelt ütles ta Postimehele, et «tema mikrofoni helil on kaja sees ja kuna peaminister oli mikrofonist eemal, siis ta ei kuulnud tema öeldut.» Ehk et Hussari sõnul on solvamine taunimisväärne, aga kuna ta seda ei kuulnud, siis ei saanud ta sellele ka reageerida. Sellise vabanduse eest pandaks ilmselt koolis hinne 2.

Michalil pole see esimene kord Kovalenko-Kõlvartit rünnata. 9. oktoobril 2024 toimunud infotunnis päris Anastassia Kovalenko-Kõlvart peaministrilt aru kahe riikliku lennufirma Estonian Airi ja Nordica pankrotistumise kohta. Michal sõnas, et «Võib-olla ma teen musta huumorit, aga selleks, et aru saada, et mingit asja on vaja paremini vaja teha, on mõnikord mitu korda vaja teha. Ma ei viita magistritööle, ma viitan haridusele elus.»