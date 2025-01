Brigitte Susanne Hundi fännid on segaduses, sest täna potsatas naise blogi jälgijatele ootamatu kiri, kus anti teada, et nende kuutellimused on tühistatud.

«Kõik, kes on tellimuse teinud, saavad kuu lõpuni blogi lugeda. Tahan, et minu asjadega seostub alati see, et inimesed saaks täiega seda, mille eest maksid,» selgitab Hunt toimetusele.