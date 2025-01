ARVAMUS Õpetaja ja nelja lapse ema automaksust: järjekordne näide sellest, kuidas riik oma inimesi koormab

Ka nemad on inimesed – vennad, õed, emad, isad, vanaemad, vanaisad –, kellel on samuti omad vaated ja tunded. Klienditeenindajad, kes peavad neid vihaseid kõnesid vastu võtma, on ausalt öeldes ühed selle süsteemi ohvritest.

Kui juba maksu- ja tolliameti töötajad tunnevad end sellises olukorras halvasti ja näevad, et süsteem on läbi mõtlemata, siis oleks aeg neilgi julgust koguda. Tuleks püsti tõusta ja selgelt välja öelda, et see maks on ebaõiglane ja läbimõtlemata. Kui sõnumitoojad ise astuksid välja ja annaksid valitsusele mõista, et midagi on valesti, võiks see lõpuks viia muutusteni. Vaikus ja leppimine ei aita kedagi – ei neid ega meid.